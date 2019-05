Love is love: Millionenfaches Bekenntnis zu mehr Diversität

Coca-Cola steht seit jeher für ein wertschätzendes Miteinand! Jetzt setzt Coca-Cola auf internationaler und nationaler Ebene zahlreiche Zeichen für einen offenen Umgang mit allen Menschen in der Gesellschaft. Startschuss ist der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie am 17. Mai, an dem weltweit Zeichen gesetzt werden. In Österreich ist Coca-Cola stolzer Partner der Euro Pride Vienna und verbreitet deren Botschaft unter anderem auf 10 Millionen Etiketten im Regenbogen-Design sowie auf den Straßen Wiens – und das wortwörtlich.

Am 17. Mai wird der Internationale Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie begangen. An diesem Tag werden bei Coca-Cola weltweit Zeichen gesetzt, auch beim Headquarter in Atlanta in den USA – dieses Datum ist zugleich Startschuss für eine Coca-Cola Österreich-Kampagne der besonderen Art. „ Coca-Cola steht seit jeher für das Gemeinsame, Verbindende und Diversität in allen Lebensbereichen und trägt diese Werte in seiner DNA. Coca-Cola war immer Vorreiter für Inklusion und hat in seiner Kommunikation immer wieder gesellschaftliche Tabus im Sinne der Diversität gebrochen“, so Coca-Cola Österreich Unternehmenssprecher Philipp Bodzenta.

Zebrastreifen im Regenbogenlook

Mit einer außergewöhnlichen Aktion macht Coca-Cola an dem seit 2005 gefeierten Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie auf die Euro Pride aufmerksam. Schutzwege vor zwei der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Wiens – die Oper und das Burgtheater – wurden in die Regenbogen-Farben getunkt und mit der Botschaft „Love is love“ versehen. „Wir wollen damit nicht nur optisch bei Wienerinnen und Wienern sowie Wien-Besuchern für Aufmerksamkeit sorgen, sondern bringen den Betrachtern mit ,Love is love‘ auch den Kern der Euro Pride-Bewegung näher“, so Lisa-Maria Moosbrugger, Senior Brand Manager Sparkling bei Coca-Cola Österreich.

Sondereditionen zur Euro Pride

Coca-Cola Österreich ist stolzer Partner der Euro Pride Vienna, die vom 1. bis 16. Juni in Wien gefeiert wird, und lässt die Etiketten der 0,5 L PET Flaschen und 0,33 L Glasflaschen in den Farben des Regenbogens erstrahlen. „ Coca-Cola feiert 2019 sein 90-jähriges Bestehen in Österreich unter dem Motto „Miteinand!“ Und genau dieses Wort beschreibt auch die Mission der Euro Pride – so war der Weg zu einer Partnerschaft nicht weit“, erläutert Moosbrugger.

Limited Edition mit Gewinnchance für Regenbogenparade

Insgesamt 10 Millionen Flaschen mit Etiketten im Regenbogen-Look weisen auf das höchst relevante Thema hin und bieten auch den Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, ihre Verbundenheit zu zeigen: Das Flaschen-Etikett der 0,5 L PET-Flasche lässt sich ganz einfach von der Flasche lösen und kann als Armband verwendet werden. „Mit diesem Armband haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Chance, Teil der Regenbogenparade zu sein – und das an einem ganz besonderen Platz, nämlich direkt auf dem legendären Coca-Cola Truck“, kündigt Lisa-Maria Moosbrugger an, „wir freuen uns sehr, dass wir am 15. Juni mit unserem legendären Coke Truck Teil der Euro Pride Parade sein und mithelfen dürfen, die Wiener Ringstraße in die Farben des Regenbogens zu tauchen.“

Farbenfrohe Coca-Cola Kommunikation im Zeichen der Euro Pride

Die Coca-Cola Kampagne für ein offenes „Miteinand!“ wird rund um die Wiener Ringstraße prominent zu sehen sein. Zahlreiche Citylights im 1.Bezirk, eine farbenfrohe Straßenbahn sowie Platzierungen bei den Wartehallen vor dem Rathaus weisen auf die Coca-Cola Kampagne hin. Starke Botschafter sind die beiden Influencer Lisa und Bianca von @lisbia_, die auf den aktuellen Sujets und Displays am POS zu sehen sind. Das Pärchen ist bereits seit mehr als zwei Jahren Markenbotschafter für Coca-Cola und macht auch auf seinem Instragam-Account @lisbia_ und den Coca-Cola Social Media Kanälen auf die Kampagne im Zeichen des respektvollen „Miteinand!“ aufmerksam.

