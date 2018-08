Kurt Ostbahn: Endspurt auf die Tickets zum Klassenausflug 2018

Wenn Kurt Ostbahn seinen wohlverdienten Ruhestand unterbricht, um jene ein bis zwei Konzerte pro Jahr zu spielen, die von seinen Fans im Jahr 2011 durch eine Petition „erkämpft“ worden sind, geschah dies zumeist auf der Kaiserwiese im Wiener Prater.

Seit dem Vorjahr gilt jedoch zusätzlich: Auf ein „Klassentreffen“ in einem „Kaiser-wiesen-Jahr“ folgen zwei Jahre „Klassenfahrten“ zu einem Konzert in einem Bundesland.

Der diesjährige Ausflug führt die Kurtologinnen und Kurtologen zur Donaubühne nach Tulln, am 24. und 26. August, Beginn 20:00 Uhr, Einlass jeweils 18:00 Uhr.

Restkarten sind für beide Tage noch verfügbar.

Am 25. August, wenn der Kurtl Stimme und Körper in einem schattigen Gastgarten schont, werden OPUS & Freunde auf der Donaubühne gastieren.

Und so mancher Gast, der das „Kurtlwochenende“ in Tulln verbringt, wird wohl auch an diesem Tag einmal mehr eine musikalische Erkenntnis gewinnen: Live Is Life.

Alle Details: www.donaubuehne.at