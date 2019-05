Game of Thrones-Stars sagen “Goodbye Plastic Bottles” für SodaStream

Wien, 15. Mai 2019 – „Say Goodbye“: Ab heute schickt der weltweit führende Wassersprudlerhersteller SodaStream eine witzige Videokampagne mit den Game of Thrones-Stars Kristian Nairn „Hodor“, Thor Bjornsson „The Mountain“ und Hannah Waddingham „ Septa“ ins Rennen. In dem 60-sekündigen Spot zur weltberühmten Melodie von Andrea Bocelli hadern die Weltstars mit den Tücken von Einwegplastikflaschen im Alltag – und merken: Man sollte besser Abschied davon nehmen und „Goodbye sagen“. Doch das Video hat auch einen ernsten Hintergrund: SodaStream macht damit einmal mehr auf die verheerenden Auswirkungen von Plastikflaschen auf unsere Umwelt aufmerksam und zeigt, dass sich mit einem Wassersprudler tausende Flaschen einsparen lassen.

Hier können Sie das neue Video sehen.

„Wir sind immer auf der Suche nach besonderen Ideen, wie wir unsere Message, dass man Sprudelwasser auch umweltfreundlich genießen kann, aufmerksamkeitsstark unter's Volk bringen können. Mit unserem neuen Video zeigen wir den Menschen, wie einfach das mit SodaStream geht – und dass man damit auch noch lästiges Schleppen vermeiden kann“, sagt Daniel Birnbaum, CEO von SodaStream Ltd.

Erstmals digitale Kampagne mit TV-Präsenz

Mit der neuen Kampagne möchte SodaStream seine Position als klarer Erfolgstreiber in der Kategorie der Wassersprudler weiter ausbauen und startet erstmals mit der TV-Präsenz einer digitalen Kampagne. Der neue Spot wird ab sofort in einer 21-sekündigen Kurzversion auch im TV zu sehen sein. Julian Hessel, Marketing Director Österreich und Deutschland: „Unser aktueller ‘Exploding Bottles‘ Spot läuft in Österreich bereits extrem erfolgreich. Mit der Game of Thrones Kampagne legen wir da nochmals mächtig nach. Die ‚Heroes‘ daraus sind hierzulande bestens bekannt – aus der Serie, aber auch als kompromisslose Gegner von Plastikflaschen und sinnlosem Schleppen.“ Denn die Game of Thrones-Stars sind auch als SodaStream-Partner keine Unbekannten: So haben sie bereits in zahlreichen SodaStream Videos der vergangenen Jahre – von Heavy Bubbles bis Homo Schleppiens – mitgewirkt.



„Als Fan von SodaStream und Umweltschützer war für mich sofort klar, bei diesem Spot mitmachen zu wollen. Dass meine beiden Freunde Thor und Hannah auch dabei sind, macht es für mich nur noch besser“, sagt Kristian Nairn.



Der Spot ist ab sofort hier sowie auf den SodaStream Facebook und YouTube Channels abrufbar.



Über Sodastream



Sodastream® ist eine Marke der Sodastream Österreich GmbH mit Sitz in Leopoldsdorf, Österreich. Sie gehört zur internationalen Sodastream Gruppe. Neben Österreich vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren Ländern: Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Jährlich werden mit Sodastream alleine in Österreich und Deutschland über 1 Milliarden Liter Trinkwasser zuhause aufgesprudelt. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist Sodastream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Sodastream.at und

http://www.facebook.com/SodastreamOesterreich.