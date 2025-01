Die katholische Erwachsenenbildung in der Diözese St. Pölten startet durch

Weiterhin zwei Bildungshäuser mit vielfältigem Programm

Seit 1. Jänner 2025 sind die Strukturen der kirchlichen Erwachsenenbildung in der Diözese St. Pölten neu geordnet: Die Abteilung Erwachsenenbildung wurde neu formiert, geleitet von Mag. Lucia Deinhofer und Rudolf Hörschläger mit Weihbischof Dr. Anton Leichtfried als Bischofsvikar für Erwachsenenbildung. Aufgabe der Abteilung ist die Förderung der vielfältigen Bildungsangebote in der Diözese mit speziellem Fokus auf die Bildungshäuser St. Hippolyt in St. Pölten und St. Benedikt in Seitenstetten.

„Ich bin froh, dass wir in unserer Diözese weiterhin zwei diözesaneigene Bildungshäuser betreiben können. Bildung braucht gute Orte und konkrete Angebote in den Regionen. Gutes Lernen lebt auch von einer achtsamen und wertschätzenden Umgebung. In unseren Häusern erfahren Menschen nicht nur wichtige Inhalte mit dem Kopf, sondern erleben gelebte christliche Haltungen, die hier den Umgang miteinander prägen“, freut sich Frau Mag. Lucia Deinhofer, die gemeinsam mit Mag. Johannes Deinhofer auch das Bildungszentrums St. Benedikt in Seitenstetten leitet.

Bildung mit ganzheitlichem christlichem Ansatz

„Bildung ist aus christlicher Sicht eine Unterstützung dabei, in allen Lebensbereichen immer mehr so zu werden, wie Gott uns gemeint hat - verantwortungsbewusste, solidarische und hoffnungsfrohe Menschen als Abbild unseres liebevollen Schöpfers. Für diesen ganzheitlichen Bildungsansatz hat die Diözese gute Strukturen geschaffen“, skizziert Weihbischof Anton Leichtfried als zuständiger Bischofsvikar die inhaltliche Grundlinie. Zur Abteilung Erwachsenenbildung gehören auch Spiritualität/Exerzitien und Pfarrbüchereien. Darüber hinaus sind die Fastenaktion und das Welthaus der Abteilung EB zugeordnet.

Katholisches Bildungswerk führt bewährte Arbeit weiter

Die Neuordnung der Erwachsenenbildungslandschaft in der Diözese betrifft auch das Katholische Bildungswerk. Der diözesane Verein unterstützt über 200 ehrenamtliche Teams bzw. kbw-Leiterinnen und kbw-Leiter, die in den Pfarren und Pfarrverbänden ein vielfältiges Bildungsprogramm organisieren. Dafür wird der Verein vom Land Niederösterreich und aus Fördermitteln des Bundes subventioniert. Künftig wird das Katholische Bildungswerk aus diesen Förderungen ohne Zuschüsse der Diözese finanziert.

Das bedeutet ein im Vergleich zu früher kleineres hauptamtliches Team, das allerdings mit Hilfe des ehrenamtlichen Vorstandes die wichtigen Unterstützungsleistungen für die pfarrlichen Bildungswerke weiterführen wird.

Bildung für aktives Christsein und gesellschaftliche Verantwortung

„Uns ist es sehr wichtig, dass alle, die sich in ihrer Pfarre für interessante und hilfreiche Bildungsveranstaltungen engagieren, weiterhin gut unterstützt und ermutigt werden. Bildung ist gerade in unseren politisch unruhigen Zeiten so wichtig“, meint die Sprecherin des kbw-Vorstands, Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel: „Bildung hilft Menschen in ihrem konkreten Alltag und sie hilft dabei, dass möglichst viele Menschen sich als selbstbewusste Christinnen und Christen bzw. Bürger und Bürgerinnen aktiv am gemeinschaftlichen Leben beteiligten und füreinander Verantwortung übernehmen. Katholische Erwachsenenbildung will dazu beitragen, dass Menschen in Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen.“

Da es zuletzt auch Verunsicherung über die Zukunft des kbw gab, betont Prüller-Jagenteufel auch, dass der Vorstand mit dem neuen hauptamtlichen Team sehr zuversichtlich ist, auch künftig ein wichtiger Teil der niederösterreichischen Bildungslandschaft zu sein - wie schon in den letzten 71 Jahren.

Neues hauptamtliches Team des kbw

Neue Geschäftsführerin des kbw ist ab 1.2. Frau Mag. Magdalena Steindl aus Emmersdorf. Sie freut sich sehr auf die neue Aufgabe: „Ich sehe das kbw als Plattform für gute Bildung. Bildung verbindet - das bauchen wir in unserer Gesellschaft dringend. Gute Bildung hat dabei den ganzen Menschen im Blick und hilft, sich im Leben besser zurechtzufinden und einen sinnvollen Beitrag zum Miteinander zu leisten. Das ist gerade jetzt, in Zeiten großer Umbrüche und Veränderungen, von entscheidender Bedeutung. Mich dafür einsetzen, ist eine wunderbare berufliche Aufgabe.“

Mit Frau Steindl werden Frau Christine Dill und Frau Christine Stanzl-Acansu als neues hauptamtliches Team gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstand das Katholische Bildungswerk in eine gute Zukunft führen.