Die Fans haben gewonnen: Das Brickerl kommt zurück!

Was für ein Revival! Eine österreichische Eislegende feiert ihr großes Comeback: Das Brickerl kehrt zurück in die Eistruhen des Landes. Dank tausender leidenschaftlicher Fans, die gezeigt haben, dass wahre Eisliebe großen Eindruck bei Eskimo hinterlässt, ist das legendäre Brickerl ab 2. Februar 2026 wieder da.

Seit 1973 war das Brickerl fixer Bestandteil des Eskimo-Sortiments und für viele Generationen mehr als nur ein Eis. 2024 erfolgte die Einstellung. Doch Österreich wollte sich damit nicht einfach so abfinden, dass einer der nostalgischen Wegbegleiter der letzten 50 Sommer nicht mehr erhältlich ist. Der Abschied löste ein mediales Echo ungeahnten Ausmaßes aus: Titelseiten, TV-Hauptnachrichten, Kolumnen und hochemotionale Diskussionen im ganzen Land. Petitionen wurden gestartet und tausende Fans forderten lautstark: Bringt das Brickerl zurück!

Einer der sichtbarsten Petitions-Initiatoren für das Kult-Eis ist der gebürtige Salzburger Theo Kämmerer, der stellvertretend für tausende Brickerl-Fans zur Stimme dieser Bewegung wurde. Mit Erfolg. Das Eskimo-Eisteam zeigte sich tief beeindruckt von der Leidenschaft und Entschlossenheit der Community – und traf eine Entscheidung, die Eisgeschichte schreibt: Das Brickerl kommt zurück.

„Wir waren überwältigt vom starken medialen Echo und dem unglaublichen Einsatz der Fans“, sagt Andrea Huber-Schallmeiner, Geschäftsführerin The Magnum Ice Cream Company (TMICC) Austria. „In den letzten Monaten haben wir alles darangesetzt, das Brickerl wieder nach Österreich zu holen. Und wir haben es geschafft. Wir freuen uns über eine solche Fanliebe und so viele Eisfans, die verrückt nach Brickerl sind!“

Auch Petitions-Initiator Theo Kämmerer, Radiomoderator in Wien, zeigt sich bewegt: „Es ist unglaublich, dass wir alle gemeinsam Eskimo doch noch überzeugen konnten. Unser Einsatz hat sich voll gelohnt. Ich durfte das ‚neue alte‘ Brickerl bereits verkosten und sogar die Produktion besuchen. Und ich kann versprechen: Es ist wieder genau das Brickerl, so wie wir es mögen. Danke an alle, die in den Petitionen unterzeichnet haben und auch an das Eskimo-Eisteam, das unseren Wunsch erfüllt hat.“

Als Dank für seinen Einsatz durfte Theo Kämmerer heute um 10.30 Uhr als Erster auf seinem Sender kronehit in Österreich über den Petitions-Erfolg der Eis-Fans berichten und das Comeback des Brickerls ankündigen.

Jetzt ist es offiziell: Ab 2. Februar 2026 (KW 6) ist das Brickerl wieder im Handel erhältlich. Ein Comeback, das beweist: Echte Begeisterung bewegt – auch das Eskimo-Team.

Das Brickerl wird in der Einzelpackung um 1,20 Euro[1] und in der 8-Stück-Vorratspackung um 4,99 Euro[1] überall im Handel erhältlich sein.

[1] Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis