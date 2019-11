BURGER KING® schließt Weihnachtsfrieden

Weil Weihnachten die Zeit der Versöhnung ist, spendet BURGER KING® in der Weihnachtszeit für jeden WHOPPER® Junior einen Euro an die Kinderstiftung des Mitbewerbers.

Damit kein Kind mit schwerer Krankheit ohne seine Eltern sein muss, setzt BURGER KING® ein Zeichen: Für jeden bis 24. Dezember verkauften WHOPPER® Junior spendet BURGER KING® an die Kinderhilfe vom Mitbewerber mit dem gelben „M“. Diese Kinderhilfe ermöglicht Eltern kranker Kinder ein Wohnen auf Zeit in deren Häusern in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck. Ganz nah bei ihren Kindern, die in Kinderkliniken versorgt werden.

„ Weihnachten ist die Zeit der Versöhnung. Und auch die Zeit, die Kindern besonders viel Freude bereitet. Leider gibt es viele Kinder, die von dem Weihnachtszauber nicht viel mitbekommen und gegen Krankheiten ankämpfen müssen. Deshalb werden wir für jeden verkauften WHOPPER® Junior einen Euro an die Kinderhilfe der Konkurrenz spenden, um so gemeinsam mit unserem Mitbewerber den Kleinsten helfen zu können“, so Jan-Christoph Küster, Marketingleiter bei BURGER KING® Österreich. „Warum wir ausgerechnet die Kinderhilfe der Konkurrenz ausgewählt haben?“, fügt Küster hinzu. „Weil wir der Meinung sind, dass die Kinderstiftung eine gute Sache ist und wir in der Weihnachtszeit daran erinnern wollen, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine.“

Begleitet wird diese versöhnliche Aktion von einer Weihnachtskampagne: Ein Sujet, das nicht viel verrät, aber dennoch wird sofort klar, worum es dabei geht. Es zeigt die Versöhnung der zwei Werbefiguren und symbolisiert so den Zusammenhalt der Burgerketten für dieses wichtige Thema.