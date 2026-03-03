Bikeleasing wird Titelsponsor im Frauenradsport

Als führender Anbieter für Dienstrad-Leasing in Österreich baut Bikeleasing sein Engagement im Frauenradsport weiter aus und wird ab der Saison 2026 offizieller Titelsponsor des VERGE VICC Women’s Racing Teams. Nach zwei erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit hebt das Unternehmen die Kooperation damit auf die nächste Stufe und schafft neue sportliche Perspektiven.

Bereits seit 2024 unterstützt Bikeleasing das ambitionierte Elite-Team aus Wien. Mit Beginn der neuen Saison tritt die Mannschaft nun unter dem Namen Bikeleasing VERGE VICC Women’s Racing Team an. Die kontinuierliche sportliche Entwicklung, der klare Werte-Fit sowie das gemeinsame Verständnis von Teamgeist, Bewegung und nachhaltiger Verantwortung haben nun den Ausschlag für die Vertiefung der Partnerschaft gegeben. Als Titelsponsor ermöglicht Bikeleasing künftig die Teilnahme an ausgewählten internationalen Rennen und stärkt damit die Sichtbarkeit des österreichischen Frauenradsports über die Landesgrenzen hinaus.

Anja Steinkönig, Group CMO der Bikeleasing-Gruppe, erklärt die Entscheidung: „Unsere Sponsoring-Partnerschaften basieren auf dem klaren Anspruch, gemeinsam Ziele zu erreichen und sportliche Entwicklung nachhaltig voranzutreiben. Wir engagieren uns gezielt dort, wo Leistung, Teamgeist und Haltung sichtbar zusammenkommen. Das VERGE VICC Women’s Racing Team hat in den vergangenen zwei Jahren eindrucksvoll gezeigt, welches sportliche Potenzial in ihm steckt. Für uns war klar: Wenn ein Projekt Substanz und Perspektive zeigt, übernehmen wir gerne mehr Verantwortung. Die Ausweitung unseres Engagements ist daher der logische nächste Schritt.“

Für Teamchef Felix Schneider markiert die Titelpartnerschaft den Beginn einer neuen Entwicklungsphase: „Nach zwei erfolgreichen Saisonen mit Bikeleasing als starkem Partner starten wir mit großer Motivation in die nächsten Jahre. Die erweiterte Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, unser Team gezielt weiterzuentwickeln und neue Fahrerinnen in einem professionellen Umfeld aufzubauen.“

Auch innerhalb der Mannschaft wird der Schritt als klares Signal wahrgenommen. Fahrerin Janine Speringer betont: „Wir sind als Team sehr dankbar für die Unterstützung von Bikeleasing. Der Ausbau der Partnerschaft gibt uns den nötigen Rückenwind, um mutig neue Wege zu gehen. Gleichzeitig trägt die Unterstützung dazu bei, dass der Frauenradsport mehr Sichtbarkeit bekommt und unsere Bühne größer wird.“

Mit seinem Engagement investiert Bikeleasing gezielt in die Weiterentwicklung des Frauenradleistungssports in Österreich. Die erweiterte Zusammenarbeit ermöglicht internationale Wettbewerbserfahrung für die Mannschaft und trägt zur nachhaltigen Professionalisierung des Wiener Elite-Teams bei.

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 80.000 Unternehmen mit mehr als 4 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 7.700 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit über 500 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.