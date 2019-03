Bierkonsum von Frauen: probierfreudig und verantwortungsbewusst

Schon die „Seele des Bieres“, der Hopfen, ist weiblich. Denn für die Bierherstellung werden nur die weiblichen Hopfenpflanzen, die sogenannten Dolden oder Blüten, verwendet. Ursprünglich wurde Bier auch zu Hause gebraut, von den Frauen. Selbst die erste wissenschaftliche Abhandlung über die Wirkung von Hopfen im Bier stammt von einer Frau, von der Äbtissin Hildegard von Bingen.

Bierwissen in Frauenhand

„ Österreich ist in Sachen Biersommelier Weltspitze mit mehr als 1.400 Biersommeliers, ca. 400 Diplom-Biersommeliers und knapp 1.000 Bier-Jungsommeliers. Besonders erfreulich ist dabei der hohe Frauenanteil mit insgesamt 41%, bei den Bier-Jungsommeliers sind es sogar 80% Frauen. Bier ist also längst keine Männerdomäne mehr“, so Brauereiverbands-Obmann Siegfried Menz. Auch in Sachen Probierfreude stehen die Frauen den Männern in nichts nach. Unter den Frauen bis 50 Jahre probiert jede Zweite (53%) gerne neue Sorten, wie aus der aktuellen Studie des österreichischen Brauereiverbands hervorgeht.

Zipfer sucht die Urtypin

Das urtypisch Weibliche von Bier will Zipfer hochleben lassen und ruft zur Suche nach der echten Urtypin auf. Außergewöhnliche, charaktervolle und sympathische Frauen können ab sofort bis 31. März online auf http://www.zipfer.at/urtypin nominiert werden. Zusätzlich zum Titel der Urtypin warten auch attraktive Gewinne auf die Siegerin und den/die Einreicher/in.

Verantwortungsvolle Vorreiterinnen

In Sachen regelmäßigen Bierkonsums haben zwar die Männer die Nase mit 73% deutlich vor den Frauen mit 43% Prozent, aber bereits knapp ein Drittel der Frauen (31%) gibt den Gusto auf den typischen Biergeschmack als Motiv zum Biergenuss an.

Als verantwortungsbewusste Konsumenten sind Frauen aber klare Vorreiter. Mehr als die Hälfte der österreichischen Frauen (56%) trinken (sehr) gerne Biermischgetränke und bereits knapp ein Viertel (23%) alkoholfreies Bier. Hauptgrund ist dabei für 53% der Frauen der Gusto auf ein Bier, obwohl man keinen Alkohol trinken möchte.

Dies geht aus dem aktuellen Bierkulturbericht der Brau Union Österreich hervor, der zum zehnten Mal erschienen ist. Diese für Österreich repräsentative Studie wird jährlich vom Linzer market-Institut im Auftrag der Brau Union Österreich erarbeitet, um aktuellen Entwicklungen und Trends in der österreichischen Bierkultur auf den Grund zu gehen.

Allgemein ist ein Trend zu verantwortungsbewusstem Konsum erkennbar. Daher bestehen in der Kategorie der alkoholfreien und alkoholreduzierten Biere auch die größten Wachstumschancen. Diesen Trend hat die Brau Union Österreich erkannt und wird mit einer eigenen Alkoholfreien Zone zunehmend zu einem Spezialisten für alkoholfreie Biere und Biermischgetränke durch Innovationen wie Gösser NaturGold, Edelweiss Alkoholfrei, Heineken 0.0, Zipfer HOPS 0.0, Gösser NaturRadler 0.0 und Gösser Kracherl. Dank aufwändiger, aber völlig natürlicher Brauverfahren, die teilweise auch unterschiedliche Braumethoden miteinander kombinieren, kann Bier sogar mit 0,0% Alkohol hergestellt werden.

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit dreizehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss, das alkoholfreie Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger und Reininghaus. 2.400 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

