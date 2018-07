20th Century Fox veranstaltete heute einen Live Chat zu ALITA: BATTLE ANGEL mit Produzent James Cameron, Regisseur Robert Rodriguez, Produzent John Landau und der Hauptdarstellerin Rosa Salazar und Fans auf den offiziellen Social Media- und YouTube Kanälen des Films.

Während dem Live Chat - der in den Räumlichkeiten von Lightstorm Entertainment, dem Studio von TITANIC und AVATAR stattfand – feierte der neue Trailer von ALITA: BATTLE ANGEL sein weltweites Debüt.

Rosa Salazar spielt die Hauptrolle in ALITA: BATTLE ANGEL, an ihrer Seite brillieren Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley und Keean Johnson.

Das Trailer Debüt und der Live Chat wurden über Facebook, Twitter, Instagram und YouTube in mehr als 30 Ländern weltweit in mehreren Sprachen - Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch - in Echtzeit präsentiert.

Sehen Sie hier den neuen Trailer:

https://www.facebook.com/20thCenturyFoxAustria/videos/1904084632946197/

ALITA: BATTLE ANGEL startet am 20. Dezember 2018 in 3D österreichweit in den Kinos!

Die visionären Filmemacher James Cameron (AVATAR) und Robert Rodriguez (SIN CITY) erschaffen mit ALITA: BATTLE ANGEL eine wegweisende neue Heldin in einer actiongeladenen Story über Hoffnung, Liebe und Selbstbestimmung.

Regie: Robert Rodriguez



Drehbuch: James Cameron, Laeta Kalogridis und Robert Rodriguez

Basierend auf den Mangas „Gunnm” von Yukito Kishiro

Produziert von: James Cameron und Jon Landau

Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson

www.foxfilm.at





