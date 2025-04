Die 4 im Jeep: Der Kulturkampf um Wien

Ausgebombte wurden vom Magistrat in den Wohnungen Wildfremder einquartiert („mit Küchenbenützung in Untermiete“). Lebensmittel waren streng rationiert, weshalb sich Frau Sedlak aus Währing vom Bürgermeister der Gemeinde Matzen schriftlich die Erlaubnis geben ließ, „5 Kilo Ribisel nach Wien zu bringen“.

Die von Oliver Rathkolb, Elisabeth Heimann-Leitner und Anne Wanner kuratierte Ausstellung „Kontrollierte Freiheit – Die Alliierten in Wien“ (bis 7.9.) ist der Beitrag des Wien Museums zum Gedenken an das Kriegsende vor 80 Jahren. Die Schau beschäftigt sich mit der Besatzungszeit, also den zehn Jahren zwischen 13. April 1945 (Befreiung der Stadt durch die Rote Armee) und 15. Mai 1955 (Unterzeichnung des Staatsvertrags). Das Hauptgewicht liegt auf den kulturpolitischen Aspekten, darauf, wie die Alliierten versucht haben, Kunst und Medien als Waffe einzusetzen.

Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen schlanken, braun gebrannten Mann in Badehose, der auf einer Holzpritsche sitzt. Daneben zwei Fotos von jungen Frauen in Badeanzügen, die kokett in die Kamera lächeln. Darunter steht, in Blockbuchstaben: „Krapfenwaldl, Juni 1945“. Das Fotoalbum des Wieners Ferry S., Marinesoldat und NSDAP-Mitglied, macht anschaulich, dass das Leben natürlich auch in einer zerstörten und besetzten Stadt weiterging. Nichts deutet auf diesen Fotos darauf hin, dass nur zwei Monate vorher noch die Schlacht um Wien tobte.

© Polizeimuseum Wien / Tim Tom, Wien Museum Wien war von 1945 bis 1955 in vier Besatzungszonen geteilt

Parallelgesellschaften Die Besatzer bildeten Parallelgesellschaften. Sie hatten nicht nur ihre eigenen Zigaretten (in einer Vitrine liegen Päckchen der Marken Chesterfield, Lucky Strike oder Player’s), sie betrieben auch eigene Geschäfte, Sportanlagen, Kinos und Klubs, in denen Einheimische nur als Personal willkommen waren. „Aufenthalt für Österreicher streng verboten!“ steht auf einem Schild der Briten. Entnazifizierung wurde anfangs noch großgeschrieben, NSDAP-Mitglieder wurden registriert, bestraft, mit Berufsverbot belegt. (Schon bald hat man nicht mehr so genau hingeschaut, zum Beispiel standen die regimetreuen Dirigenten Karl Böhm und Herbert von Karajan rasch wieder am Pult.) Im Künstlerhaus liefen die Ausstellungen „Naziverbrechen“ und „Niemals vergessen!“, in den Kinos Dokumentarfilme über die Konzentrationslager oder die Nürnberger Prozesse. Alle vier Besatzungsmächte leisteten sich eigene Tageszeitungen, die Sowjets das Neue Österreich, die Amerikaner den Wiener Kurier (das mit Abstand erfolgreichste Alliiertenblatt), die Briten die Weltpresse und die Franzosen die Welt am Abend. Bei der Rundfunkgesellschaft RAVAG, aus der später der ORF wurde, hatten die Sowjets das Sagen (zu den Fixpunkten gehörte die „Russische Stunde“), während die Amerikaner für den Sender Rot-Weiß-Rot zuständig waren. In der Ausstellung wird dazu der spätere ORF-Generalintendant Teddy Podgorski zitiert. „Wenn jemand ,Radio‘ gesagt hat, war für mich der Sender Rot-Weiß-Rot gemeint. Weil der österreichische Rundfunk, damals noch RAVAG, war unerträglich.“ The show must go on: Die Wiener Bühnen nahmen den Spielbetrieb, teilweise in Ausweichquartieren, erstaunlich schnell wieder auf. Die Besatzer unterstützten die Wiedereröffnung von Burgtheater (im Ronacher) und Staatsoper (in der Volksoper), hatten darüber hinaus aber auch selbst Ambitionen.

© Klaus Pichler, Wien Museum Die Schulbank, die in einer Ecke der Ausstellung steht, ist aus der von Frankreich 1946 gegründeten Privatschule Lycée Francais de Vienne

Kosmos und Neue Scala Die Amerikaner etwa betrieben das Kosmos-Theater in der Siebensterngasse – wo sich heute noch bzw. wieder ein gleichnamiges Theater befindet – und zeigten bei freiem Eintritt Theaterstücke, Lesungen oder Filmabende. Auch Marcel Prawy trat dort mit musikalischen Vorträgen auf; der in die USA emigrierte Wiener Jude war als US-Kulturoffizier in seine Heimatstadt zurückgekommen und sollte später als Opernführer der Nation Karriere machen. Die mit 1.200 Plätzen größte Alliiertenbühne war das von den Sowjets ab 1948 finanzierte Neue Theater in der Scala in der Favoritenstraße (das Haus wurde inzwischen abgerissen). Hier wurden sogar Stücke von Bertolt Brecht gespielt, die in den anderen Theatern tabu waren (der sogenannte „Brecht-Boykott“ wird in der Ausstellung nur am Rande erwähnt), hier waren erstklassige Künstlerinnen und Künstler wie Karl Paryla, Therese Giehse oder Otto Tausig engagiert, die nur leider Kommunisten waren – was dazu führte, dass ihre Auftritte in den meisten Zeitungen ignoriert wurden.

© Lothar Rübelt / ÖNB Hollywood mobilisiert die Massen: Schlange vor dem Kreuz-Kino in der Wollzeile, 1947

Mit Plakaten, Fotos und ein paar Videos dokumentiert die Ausstellung, was die Besatzer damals alles in den Kulturkampf um Wien geworfen haben. In der Volksoper gastierte das Ballett der Pariser Oper, auf dem Rathausplatz spielte die United States Air Force Band, und hinter Schloss Schönbrunn ließen die Briten die Kavallerie, schottische Dudelsackpfeifer sowie artistische Militärmotorradfahrer einreiten. In Sachen bildende Kunst haben sich die Franzosen besonders engagiert, im Kino waren natürlich die Amis am erfolgreichsten. Wenn ein neuer „Cowboyfilm“ anlief, standen die Wiener Schlange. Alle Besatzer betrieben Kulturinstitute und Leseräume, in denen Bücher und Zeitschriften auflagen. Und die alte Schulbank in der Ausstellung stammt aus der 1946 gegründeten Privatschule Lycée Français de Vienne, einer der nachhaltigsten Institutionen der Besatzungszeit.

© Lisa Rastl, Wien Museum Spuren der Besatzungszeit: Graffiti in Schloss Schönbrunn