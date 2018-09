Wohnzimmer unter freiem Himmel

Ein großes stylishes Sofa, ein Flatscreen, ein kleiner Kamin, Pflanzen, eine Kochgelegenheit und imposante Gemälde: Was nach der Beschreibung eines Wohnzimmers klingt, ist in Wahrheit die Ausstattung einer modernen Terrasse. „Die Ansprüche an Freiflächen sind mittlerweile gleich hoch wie die an Innenräume“, sagt Bernhard Kramer vom Architekturbüro Kramer und Kramer (siehe Interview). Die Terrasse wird zum erweiterten Wohnraum, in dem man sich genauso wohlfühlen möchte, wie in den anderen Bereichen.

Als Zimmer im Grünen ist dieser Raum ein wichtiges Bindeglied zwischen Architektur und Natur.

Damit das eine harmonisch in das andere übergeht, sollte man bei der Terrassengestaltung darauf achten, die Architektur von innen nach außen fortzusetzen. Das bedeutet, dass die Planung des Wohnraums, der Terrasse und des Gartens ergänzend gestaltet sein sollte und die Möbel dem Design und den Farben des Bodenbelags des Gebäudes entsprechen. Eine Bestandsanalyse gibt in erster Linie Aufschluss über die Möglichkeiten der Gestaltung. „Planungsobjekte geben mehr Freiheit im Vorfeld. Bei bestehenden Objekten lotet man die Möglichkeiten aus und passt sich an die Rahmenbedingungen an“, sagt der Gartenplaner Jörg Zecha von Argegarten.