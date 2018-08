Wohntelefon: Wie werden Betriebskosten für Garagen berechnet?

Bei der Sanierung der Eigentumswohnung über meiner sind durch Fehler bei der Bodenverlegung rund 20 Wasserflecken an unserem Plafond entstanden. Müssen unsere Nachbarn für den Schaden aufkommen?

Ein Wohnungseigentümer hat sein Wohnungseigentumsobjekt auf seine Kosten so zu warten und instand zu halten, dass den anderen Wohnungseigentümern kein Nachteil erwächst. Jeder Wohnungseigentümer ist außerdem dazu verpflichtet, Schäden an den allgemeinen Teilen der Liegenschaft und ernste Schäden des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt bei sonstiger Schadenersatzpflicht ohne Verzug dem Hausverwalter anzuzeigen. Ernste Schäden des Hauses sind die Substanz des Hauses gefährdende Mängel, wie etwa Schäden an der Statik, Durchfeuchtungsschäden oder nachhaltiger Schimmel. Die Erhaltungspflicht für einen bestehenden ernsten Schaden des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt trifft zunächst (grundsätzlich ungeachtet der Verursachung oder eines Verschuldens) die Eigentümergemeinschaft. Daher müssen die Sanierungskosten vorerst aus der Rücklage getragen werden. Im Anschluss ist ein möglicher schadenersatzrechtlicher Anspruch der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen den betreffenden Wohnungseigentümer zu prüfen.

Wo kann die Betriebskostenabrechnung für Wohnungseigentümer überprüft werden lassen?

Der Verwalter hat den Wohnungseigentümern eine ordentliche und richtige Abrechnung zu legen, der Abrechnungsanspruch verjährt nach drei Jahren. Die Abrechnung muss ein rechnerisch richtiges, vollständiges und plausibles Zahlenwerk darstellen und in seinen einzelnen Positionen auch den gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen des Rechtsverhältnisses zwischen Wohnungseigentümern und Hausverwaltung entsprechen. Jahresabrechnungen können vor dem für die Liegenschaft zuständigen Bezirksgericht mit einem Antrag im Außerstreitverfahren auf ihre inhaltliche Richtigkeit überprüft werden.