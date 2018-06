Wohnen in Paris: Savoir vivre auf 16 m²

16 Quadratmeter auf zwei Etagen, zehn unten, sechs oben – in Wien waren es 100. „Aber immerhin Paris“, versuchten wir uns gegenseitig aufzubauen und trösteten uns noch in derselben Nacht mit einer Nutella-Crêpe vom Standl am Eck. Selbst die Eigentümerin hatte bei Unterzeichnung des Mietvertrages das Bedürfnis, uns zu warnen, waren wir doch Größeres gewohnt. „Nicht, dass ihr euch am Schluss noch trennt“, scherzte sie. Da fiel mir die Nummer ein, die mein Mann vor nicht allzu langer Zeit mit einer Sängerin aufgenommen hatte, mit dem Titel „Paris“. Und es ging nicht um eine romantische Amourette in der Stadt der Liebe, sondern es war ein Trennungssong. Aber bereits am nächsten Morgen – das erste Aufwachen in der neuen Wohnung – wurden wir vom morgendlichen Sonnenlicht, das durch die schrägen Dachfenster fiel und die Holzbalken unseres Kabäuschens zum Strahlen brachte, für alles entschädigt. Den Blick über die Dächer von Paris werde ich mit Sicherheit nie vergessen.

Freiheit und Lebensfreude auf 16 Quadratmeter. Und die feierten wir regelmäßig. Umgeben von einer Vielzahl an Wein-, Käse-, Obst- und Gemüsehändlern kochten wir regelmäßig auch für unsere Freunde auf. Und bald hatte sich herausgestellt, dass bereits mehrere Leute, die wir im Laufe der Zeit kennenlernten, bei unterschiedlichen Festen in unserer Wohnung zu Gast waren. Und auch wir feierten Partys – ja, auf 16 Quadratmeter, und keine schlechten. Relativ schnell wurde uns klar, wie intelligent hier alles eingerichtet war und wie wenig man in Wahrheit braucht. Wer keinen Geschirrspüler hat, dem reicht wenig Geschirr. Und ohne Waschmaschine türmen sich keine Wäscheberge. Man wird irgendwie disziplinierter. Was man sonst wochenlang liegen lässt, wird sofort erledigt, weil man sich sonst nicht mehr bewegen kann. Nach Heimkehr folgte eine große Ausmistaktion. Wir wollten uns nicht mehr mit so viel Zeug umgeben, selbst jetzt, wo wir genug Platz hatten.