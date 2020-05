Wärmespender

„Wenn Kunden zum ersten Mal zu uns kommen, dann spielt sich das meistens so ab, dass sie sagen: ,Grüß Gott, ich brauche einen Kamin, aber eh nicht zum Heizen.’ Ich sage ihnen dann, schön, aber reden wir in einem Jahr weiter. Und so ist es dann auch. Zuerst wünscht man sich nur so eine Art Wellness-Station für Zuhause, aber dann kommt man drauf, dass das Thema viel weitergeht.

Natürlich heizt man dann auch – zumindest teilweise – mit so einem Ofen. Ganz einfach, weil es eine wunderbare Wärme ist, mit besserem Raumklima, also viel weniger trockener Luft. Das kann man niemandem erklären, das muss man selbst erfühlen. Stückholz ist außerdem immer noch das günstigste Heizmittel. Wir haben eine Liste von Anbietern, die gerne auch in die Stadt liefern.“ www.feuerhaus.at