Vom rohen Holz zum Sessel

infoDas Unternehmen Braun in Lockenhaus fertigt seit 90 Jahren Objekt- und Designmöbel an. Jährlich verbraucht die Produktion rund 500 Kubikmeter Holz.© Kurier/Jürg Christandl freizeit Wohnen & Design Wohnen 04/03/2014Vom rohen Holz zum SesselfacebookfacebookMessengerwhatsapptwittermailpocket 1 / © Bild: Kurier/Jürg Christandl20147516.jpg© Bild: Kurier/Jürg Christandl20147447.jpg© Bild: Kurier/Jürg Christandl20147457.jpg© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl20147544.jpg© Bild: juerg christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl20147703.jpg© Bild: Kurier/Jürg Christandl20147759.jpg© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl…© Bild: Kurier/Jürg Christandl…