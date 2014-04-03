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Das Unternehmen Braun in Lockenhaus fertigt seit 90 Jahren Objekt- und Designmöbel an. Jährlich verbraucht die Produktion rund 500 Kubikmeter Holz.

© Kurier/Jürg Christandl

freizeit Wohnen & Design Wohnen
04/03/2014

Vom rohen Holz zum Sessel

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

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© Bild: Kurier/Jürg Christandl

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© Bild: Kurier/Jürg Christandl

20147457.jpg

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

20147544.jpg

© Bild: juerg christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

20147703.jpg

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

20147759.jpg

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

© Bild: Kurier/Jürg Christandl

| Stand: 04/03/2014, 10:00