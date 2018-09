Vienna Design Week: Ein Rundgang durch den siebenten Bezirk

„Das Gebäude ist ein Glanzstück der Krankenhausarchitektur von Martin Kohlbauer und wird seit rund einem Jahr nicht mehr genutzt“, erklärt sie. Türschilder wie das von Oberärztin Dr. Magenheim und Wegweiser in Richtung Intensivmedizin erinnern noch an den Spitalbetrieb. Es herrscht eine Atmosphäre, wie man sie nur in Krankenhäusern spürt, obwohl der typische Geruch bereits verschwunden ist. Wir gehen durch eine der vielen Türen, die in den langen Gängen aneinandergereiht sind. Weiße Plastikvorhänge unterteilen den Raum, die Betten wurden bereits entfernt. „Hier wird die Design-Notfallambulanz aufgebaut“, weiß Hollein. Manche Designer haben ihre Ideen an den Ort angepasst, andere nicht. „Das konnte jeder frei entscheiden“, sagt sie.