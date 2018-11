Tischler mit Taktgefühl: Designer macht Möbel aus Instrumenten

Was war der speziellste Auftrag?

Ein Kunde hat die Zitter des Großvaters am Dachboden gefunden und wollte sie zu einer Wanduhr umbauen lassen. Dabei ist ein schönes Unikat mit Geschichte entstanden. Oder zum 50. Geburtstags des Obmanns eines Musikvereins habe ich ein Tenorhorn in eine Stehlampe umgebaut.

Ist die Nachfrage nach diesem speziellen Handwerk am Land größer als in der Stadt?

Ich bin viel auf Messen in den Städten unterwegs. Da bemerke ich, dass unterschiedliche Instrumente nachgefragt werden. Am Land sind Blasinstrumente beliebt, Trommeln und Gitarren dafür eher in der Stadt. Interessenten gibt aber zum Glück überall.