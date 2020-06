Tipps für die Vorgartengestaltung

Ganz anders ist die Situation in den Außenbezirken oder am Land. Hier hat jedes frei stehende Haus automatisch einen Vorgarten – man kommt also gar nicht drum herum, sich über dessen Gestaltung Gedanken zu machen. Jeder anständige Feng-Shui-Meister würde sinngemäß sagen: Zeige mir den Platz vor deiner Haustüre und ich sage dir, wer du bist ...

Doch auch, wenn man nichts mit der chinesischen Harmonielehre am Hut hat, ist klar: Wie man an einem Ort begrüßt wird, ist nicht einerlei. Das kann pompös oder lieblich sein, streng geometrisch oder ganz verträumt. Sich damit auseinander zu setzen zahlt sich auf jeden Fall aus, weil man selbst täglich Freude daran haben wird.

Das Buch "Einladende Vorgärten" liefert dazu viele inspirierende Beispiele und wird jedem Interessierten eine Hilfe sein.