SUP System: Unterirdischer Autoturm

Mehr Raum zum Leben in urbane Zentren – das verspricht das neue Smart Urban Park System (SUP). Das Konzept punktet mit völliger -Neutralität, einfacher Wartung und einer schnellen Bauphase, die etwa um ein Drittel kürzer sein soll als bei herkömmlichen Parkhäusern. Darüber hinaus schafft SUP einen völlig neuen Zugang zum Thema E-Mobilität: Ein neu entwickeltes Ladesystem der Grazer Firma Volterio setzt E-Autos während des Parkens unter Strom. 20 Minuten soll der Ladevorgang insgesamt nur dauern.

Selbst Parken gehört mit SUP ebenfalls der Vergangenheit. Denn das Ein- und Aussteigen erfolgt bereits im Zufahrtsbereich. Das Auto wird an die intelligente Garage übergeben – den Rest erledigt die Technik. Ganz ohne Menschenhand werden die Karossen bis zu 40 Meter in die Tiefe befördert. Möglich macht das ein Liftsystem: Es parkt das Auto binnen 80 Sekunden – und bringt es genauso schnell wieder zurück an die Oberfläche. Die Technik ist mittlerweile gut erprobt: Im deutschen Wolfsburg sind zwei Parktürme dieser Art seit 15 Jahren wartungsfrei in Betrieb.