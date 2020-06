Stadt-Land-Flucht

Internet und Handy machen es heute natürlich leichter, von jedem Ort der Welt aus arbeiten zu können. Als Teamleader muss man aber auch persönlich vor Ort sein. "Da fanden wir dieses Haus in Schönau an der Donau, in absoluter Grün-Ruhelage, weil es da keine Durchfahrtsstraßen gibt, nur den Nationalpark Donau-Auen. Und gleich neben Schönau befindet sich in Oberhausen der Reitbetrieb im Gut Sachsengang, wo wir unsere beiden Islandpferde Thristur und Jonki perfekt unterbringen konnten."

Schönau bietet darüber hinaus auch herrliche Radstrecken nach Orth an der Donau und weiter die Donau entlang, und hat insgesamt eine ureigene, idyllische Atmosphäre: "Für uns ist Schönau wie der Traumort Willoughby aus der amerikanischen TV-Serie "Twilight Zone", wo man als modern gestresster Mensch das Gefühl haben kann, angekommen zu sein. Das Unterwegs-Sein beschränkt sich dann nur noch darauf, auf unseren Pferden von Oberhausen nach Schönau zu reiten. Und mit Gene Autry zu singen ,I’m back in the Saddle again’".