Stadt des Kindes: Gescheiterte Utopie

„Es ist eine traurige Situation“, sagt Anton Schweighofer. Der 87-jährige Architekt, der Anfang der Woche als Ehrengast eine Ausstellung im Architektur Zentrum Wien besucht, wirkt in sich gekehrt. Die Schau hat eines seiner Hauptwerke zum Thema: „Die Stadt des Kindes“, die 1974 in Wien-Penzing unter breiter internationaler Aufmerksamkeit eröffnet wurde. Später wurde das Werk von einer UNESCO-Expertenkommission „als Juwel moderner Architektur“ bezeichnet. 2008 wurde das Bauwerk bis auf zwei Familienhäuser, eine Turnhalle und ein Schwimmbad abgerissen. Schweighofer: „Es ist primitiv, dass eine Kulturstadt solche Qualitätsbauten missachtet.“

Doch die Stadt des Kindes steht noch für viel mehr: Die Anlage war die in Beton gegossene Utopie von einer Idealstadt der Durchlässigkeit und Gemeinschaft. Im Sog der 1968er-Bewegung wollte die Stadt Wien unter der sozialdemokratischen Stadträtin Maria Jacobi einen sozialreformerischen Umgang mit den ihr anvertrauten Pflegekinder gehen. Die Kinder sollten nicht wie bisher in Großheimen als Randgruppe deklassiert untergebracht, sondern in einem offenen, urbanen Umfeld auf das Leben vorbereitet werden.