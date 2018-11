Sportstätten: Architektur für Weltmeister

Alles in einem

599 Einwohner zählt die Gemeinde Kaunertal in Tirol. Sie liegt direkt am Gletscher und lockt viele Touristen an. Ist die Zufahrt zum Berg aber wegen Lawinengefahr gesperrt, brauchen die Besucher eine alternative Beschäftigung – „und die bietet das örtliche Hallenbad“, weiß Architekt Michael Fuchs. Obwohl das Bad eine große finanzielle Belastung für die Gemeinde darstellt, ist es für kleine Hotels und Privatzimmervermieter unverzichtbar. „Der Bau stammt aus den 1970er Jahren und wurde mit so wenig Geld wie möglich am Laufen gehalten“, erzählt Fuchs.