So machen Sie Ihren Balkon wohnlich

Was sollte man bei der Einrichtung bedenken?

Die wichtigste Frage, die man sich stellen soll: Wie will ich meinen Balkon nutzen und was brauche ich dazu? Lädt man gerne Freunde ein, bringen ein vergrößerbarer Tisch und stapel- bzw. klappbare Stühle mehr Flexibilität – egal wie groß die Runde wird. Will man entspannen, wählt man eher eine Liege. Viele Menschen brauchen die zusätzliche Fläche auch als Stauraum. Hier sollte man darauf achten, dass die Möbel witterungsbeständig sind.

Der häufigste Fehler bei der Balkongestaltung – Ihrer Erfahrung nach?

Oft wird vergessen, dass man nicht nur die Bodenfläche nutzen kann. Schafft man Stauraum an den Wänden, zum Beispiel durch Wandpaneele mit verstellbaren Regalböden, Haken, stapelbaren Schränken oder Boxen, bleibt mehr Platz am Boden und der Balkon wirkt größer.