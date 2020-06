Shabby-Chic für die Küche

Seinen hohen Stellenwert hat der Raum rund um Herd und Kühlschrank eigentlich noch nie eingebüßt. Denn noch immer zählt die Küche in jedem Haushalt zum zentralen Lebensmittelpunkt und viele schätzen diesen auch, innerhalb der eigenen vier Wände, als einen der Wichtigsten. In puncto Gestaltung jedoch hat sich einiges getan. Von modernen Hochglanzoberflächen und technischen Innovationen einmal abgesehen, versuchen immer mehr Menschen eine persönliche und individuelle Note zu integrieren.

Der neue Bildband der britischen Autorin Vinny Lee setzt genau hier an. In "Shabby Style in der Küche " verrät sie zahlreiche Tipps, wie man den charmanten und individuellen Einrichtungsstil am besten umsetzt. "Es wird immer eine Mischung aus Alt und Neu sein, meist aus neuen Möbeln/Geräten und alten Küchenutensilien und Geschirren. Damit diese Kombination gelingt, sollte man sich auf eine Farbe, ein Thema oder eine Sammlung konzentrieren", erklärt Vinny Lee . Die Autorin bat drei kreative Designerteams ein und dieselbe Landhausküche zu gestalten. Entstanden sind vier unterschiedliche Dekorationen: Weiß und Weiß, Muster in der Grundfarbe, unterschiedliche Muster und Farben sowie eklektisch und farbenfroh. "Die Beispiele zeigen im Besonderen die Wirkung der stringenten Ausrichtung an einem Thema", sagt Lee .