Schönes aus der Boutique "Liebe Sachen"

Die schönsten Hasen kommen natürlich nicht aus China", betont Brigitte Hernuss, "die kommen aus Amerika." Bei Gockelhähnen, Hennen und Küken ist Frankreich ihre erste Adresse. Für Nostalgisches hingegen ist Belgien die erste Wahl: Handbestickte Servietten und Wäschesäckchen oder Ostereier wie zu Omas Zeiten – das kann man dort besonders gut. Dazu gibt es hier ausgefallene Lampen aus Frankreich und Italien, sowie Beistelltische, Kerzenständer, Tafelsilber und Tischdekor aus aller Welt. Seit über dreißig Jahren betreibt Brigitte Hernuss ihr Geschäft auf der Wiener Währinger Straße, dabei versteht sie sich bis heute "als richtige Boutique", wie sie sagt. Also kein Konzept-Store für eine bis fünf Marken, sondern eben das, was man ursprünglich unter einer echten Boutique verstand: ein Geschäft mit unendlich vielen Ideen und Angeboten, zum Durchstöbern und entdecken.

Für manches müsste man ein Jagdhaus oder zumindest ein kleines Domizil am Land besitzen, aber das haben ja auch viele, die hier in Währing einkaufen gehen. Anderes wiederum eignet sich als das ideale Geschenk für Anlässe wie Geburtstage, Taufen und vieles mehr. Irgendwie wird hier jeder glücklich, besonders jetzt, vor Ostern. Nirgendwo sind die Hasen so schön.