Olympische Sommerspiele 2012

Die 30. Spiele finden heuer vom 27. Juli bis 12. August in London statt. Im Anschluss daran finden vom 29. August bis zum 9. September die Paralympischen Spiele statt. Über 10.000 Athleten aus über 200 Ländern kämpfen in 26 Sportarten um die begehrten Medaillen. Die meisten Austragungsorte befinden sich in drei verschiedenen Gebieten innerhalb der Stadt: Olympic Zone, River Zone und Central Zone.

Der Fackellauf startete am 18. März. 2011. Etwa 8000 Läufer werden sich das olympische Feuer in die Hand geben. Die Fackel wurde vom britischen Design-Duo Edward Barber und Jay Osgerby entworfen. Wer diese als Letzter trägt und das olympische Feuer im Olympia Stadion am 27. Juli entzünden darf, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis.

