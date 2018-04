Objekt der Woche: Lampe sperrt Licht ein

Es wirkt magisch, unmöglich und auch irgendwie absurd, denn warum sollte jemand Licht einsperren wollen? Während die meisten Menschen versuchen, so viel Helligkeit wie möglich in ihrem Wohnraum zu bündeln, sperrt es der deutsche Designer Stefan Diez in seiner neuen Lampe „Guise“ (englisch für verkleiden, verstecken) ein. Damit das gelingt, wird die Lichtquelle seitlich in ein rundes, sechs bis sieben Millimeter dickes Glas eingespeist. „Darin reflektiert das Licht immer wieder und kann nie austreten. Das bedeutet die Lichtquelle bleibt unsichtbar. Versteckt in der Lampe“, erklärt der Designer.