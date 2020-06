Next Stop: Ibiza

Berühmtes Beispiel ist etwa dasHotel Ushuaia Club (siehe Bild oben) welches sich direkt an der Platja d’en Bossa befindet. Es war das erste Discohotel der Insel. Von den Terrassen der dreistöckigen Bungalows können Feier- und Tanzwillige die zahlreichen Partys und die Gastspiele internationaler Star-DJs jeden Tag hautnah miterleben. Die Inneneinrichtung der Zimmer besticht durch offene Grundrisse und den daraus entstehenden Loft-Charakter. Bei der Einrichtung setzte man vor allem auf organische Formen, viel Weiß und vereinzelte, opulente Rokoko-Elemente, die spannende Kontraste zur neutralen Tongebung liefern.

In der Stadt San Lorenzo, direkt an der "San-Juan-Restaurant-Straße", befindet sich das italienische Restaurant Cicale, welches sich in einer 200 Jahre alten Finca befindet. Die Besitzer Michela und Paolo bauen ihr Gemüse selbst an und der Sonntagsbraten wird im Sommer oft von einem DJ-Set akustisch untermalt.

Das Buch liefert zahlreiche Tipps und Adressen für den nächsten Inselaufenthalt – für Ruhesuchende und für Partywillige.