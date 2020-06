Neue Stoff-Geschichten

Ja, denn egal ob Sie ein Möbelstück, eine Leuchte oder eben einen Stoff kreieren – es wird immer darum gehen, emotionale Werte zu vermitteln. Das erreicht man am Besten mit einer guten Geschichte. Selbst die Textur kann eine Geschichte erzählen.

Können Sie das genauer erklären?

Wir haben uns mit traditionellen Web- und Knüpftechniken aus der Region entlang der "Teestraße" beschäftigt. Daraus entstand auch die Idee, auf eine spezielle Webtechnik mithilfe von Ketten- und Schussfäden zu setzen. (Anm. d. Red.: Kettenfäden verlaufen in Längsrichtung und Schussfäden in Querrichtung des Gewebes, die miteinander während des Webens gekreuzt werden.) So gesehen erzählt selbst die Textur der einzelnen Stoffe einen Teil der Geschichte weiter. Das wiederum sorgt für Emotion.

Wie viel von der Person Florence Lafarge findet man in der Kollektion?

Einiges, denn als Designer gibt man auch immer ein Stück von seiner Persönlichkeit preis. Man beschäftigt sich immerhin 14 bis 15 Monate mit der Gestaltung. Natürlich entsteht dadurch auch eine Art subjektive Interpretation des Themas.

Welche Techniken oder Materialien haben Sie noch für die Kollektion verwendet?

Wir haben etwa mit komplizierten Siebdruck-Verfahren gearbeitet, die wir auf feinstem Lampa (Anm. d. Red.: Ein Jacquardstoff mit flottierenden Fäden im Schussbereich mit glänzendem Fond, ähnlich wie Damast) angebracht haben. Die 3-D-Technologie ist ein weiterer wichtiger Eckpfeiler. Genauso wie die Auswahl der richtigen Seide.