Mein Balkon: Das beste Bild

Unsere Jury wird die drei schönsten Balkonfotos auswählen – auch wenn jetzt schon klar ist: Bei der Fülle an tollen Bildern, die wir täglich bekommen, wird die Wahl schwerfallen!

In der Jury vertreten sind: Die beiden Inhaber der Gartengestaltungsfirma Stalzer Lutz, eine Einrichtungsexpertin von IKEA, sowie Vertreter der IMMO-Redaktion, vom KURIER-Marketing und der Online-Redaktion. Und so können Sie mitmachen: Laden Sie Ihr Foto auf kurier.at/gewinnspiele hoch oder schicken Sie es per Post unter dem Kennwort "Mein Balkon" an den KURIER – alle Bilder, die bis 7. August bei uns einlangen, werden berücksichtigt.