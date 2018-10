Knoll International trägt das Erbe der Designikonen

Le Corbusier lernte sie als junges Mädchen kennen. Mit Eero Saarinen rannte sie über den Schulhof und Alvar Aalto hat während ihrer Finnland-Urlaube mit ihr zu Abend gegessen. Design wurde Florence Schust nicht nur in die Wiege gelegt – alle Menschen in ihrem Umfeld befassten sich sehr erfolgreich damit. Ihr Talent tat den Rest.

Eliel Saarinen, damals Rektor der Cranbrook Academy of Art, erkannte ihre Begabung und ermöglichte ihr das Design-Studium. Anschließend besuchte sie das Illinois Institute of Technology, wo sie Bauhaus-Designer Marcel Breuer und Ludwig Mies van der Rohe kennenlernte. Sie arbeitete zunächst für Breuer und Walter Gropius in New York bis sie 1943 zu Knoll wechselte. Mit ihrem Mann, Hans Knoll, baute sie das 1938 gegründete Unternehmen zur Weltmarke aus.