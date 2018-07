Jetzt im Handel: Das KURIER-Magazin "Architektur"

Von Otto Wagner über Oscar Niemeyer bis Zaha Hadid stellt das neue KURIER-Magazin „Architektur“ 18 Persönlichkeiten vor, die die moderne Baugeschichte geprägt haben. Mit David Adjaye, Junya Ishigami und Bjarke Ingels werden diesen Weltstars aber auch die Shootingstars der neuen Generation gegenübergestellt. Im ausführlichen Porträt entdecken Sie so das Gesicht hinter dem Werk: So erfahren Sie alles über die Eigenarten und Denkweisen von Frank O. Gehry, Daniel Libeskind oder Mies van der Rohe – wie sie dem Geist ihrer Zeit Form gaben oder radikal experimentierten, wie sie für ihre Visionen kämpften und so Architektur in neue Bahnen lenkten.