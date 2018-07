Interview mit Mette Hay: "Design mit DNA"

24 Jahre, keine Designausbildung, kein BWL-Studium. Trotzdem hat Mette Hay den großen Durchbruch geschafft. Mit ihrem Ehemann Rolf Hay und dem Geschäftspartner Troels Holch Povlsen stampfte sie 2002 das Designimperium Hay aus dem Boden und kreiert eine Weltmarke.

Die Liebe zur Einrichtung wurde Hay-Kuratorin Mette quasi in die Wiege gelegt, schließlich führten ihre Eltern ein erfolgreiches Möbelgeschäft in Kopenhagen. Dort lernte sie bereits als Kind alles, was sie über die dänische Designkultur wissen musste. Ihr Ehemann Rolf Hay schlitterte hingegen zufällig in die Branche. Auf der Möbelmesse in Köln fasziniert ihn der Designklassiker „Ameise“, ein Stuhl von Arne Jacobsen, so sehr, dass er beschließt, selbst Möbel zu entwerfen.