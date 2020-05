Das Hamerling: Wohnen mit Geschichte

Im dritten Quartal 2013 wurden 85.000 m² Bürofläche in Wien vermietet. Im Vergleich zum ersten Quartal mit 45.000 m² ist das ein Plus von 89 Prozent, so das Ergebnis des aktuellen CBRE-Büromarktberichtes. Die Leerstandsrate in Wien ist gewohnt stabil und liegt bei 6,6 Prozent. Weiterhin stabil sind auch die Spitzenmieten, die derzeit bei rund 25 Euro/m²/Monat liegen. In den guten und durchschnittlichen Lagen werden Mieten zwischen 12,50 und 14,50 Euro pro erzielt. www.cbre.at