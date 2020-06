IMMO sucht den schönsten Balkon Österreichs

Endlich sind sie da: Die langen, lauen Nächte, in denen man jede Minute unter freiem Himmel verbringen möchte. Mit Freunden feiern, den Grill anwerfen, Basilikum und Tomaten ernten. All das kann man in einem Garten tun – aber auch am Balkon oder der Terrasse. Diese will IMMO kennenlernen und lädt alle Leser ein, beim großen Fotowettbewerb "Mein Balkon" mitzumachen. Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Freiluftzone und zeigen Sie uns, wie Sie Ihr erweitertes Wohnzimmer gestaltet haben. Die drei besten Einsendungen werden von einer Jury prämiert. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine von IKEA im Wert von 1000 Euro.

Selbst ein kleiner Außenbereich kann einen großen Erholungseffekt haben und die Wohnqualität steigern – besonders an heißen Tagen. In der Sonne dösen oder Blumen schneiden: Balkone und Terrassen stellen eine Verbindung zur Außenwelt und der Natur her. Auch wenn es noch so wenige Quadratmeter sind, hat man die Möglichkeit, kleine Pflanzen oder Früchte zu ziehen. Und es bietet sich zusätzlicher Spielraum, seiner Kreativität beim Einrichten freien Lauf zu lassen. Denn wie Kräuterbeet und Blumenkasten gehören Möbel und dekorative Stoffe – ob farbenfroher Lollipop-Look, Landhausstil oder Asia-Style, zum Outdoor-Wohnen dazu.