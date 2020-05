Gut gemischt

Charmante Gastgeschenke, praktische und außergewöhnliche Wohnaccessoires, feinste Lederwaren aus Italien, Espadrilles aus Spanien, moderne Einrichtungsgegenstände oder kleine, kulinarische Schmankerln: All dass und eigentlich noch viel mehr, lässt sich seit ein paar Wochen in dem neuen Concept Store von Lederleitner Home in der Wiener Tuchlauben finden. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Tuchlauben Kinos, inmitten des schicken Goldenen Quartiers, wurde hier auf insgesamt 700 Quadratmeter ein zeitgemäßer Shop errichtet.