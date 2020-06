Grüner Luxus

Wohin die Reise gehen könnte, zeigt ein aktueller Bildband aus dem Callwey Verlag: Exklusive Gärten präsentiert in wunderschönen Fotos internationale Gartenkunst vom Feinsten, verifiziert von führenden Landschaftsarchitekten und auf den Bau von Villen spezialisierten Büros. So zum Beispiel Vlassak Verhulst: Das belgische Unternehmen realisiert weltweit elegante und solide Anwesen, die meist so wirken, als wären sie schon vor hundert Jahren oder mehr gebaut worden. Die dazu passenden Gärten und das Interieur sind auch gleich dabei, ein großer Stab von Architekten, Gartenplanern und Designern macht es möglich.

Nichts Schrilles und Lautes wollen auch bekannte Landschaftsarchitekten wie Marc Moris oder Jan Joris – beide stammen aus Belgien – ihren Kunden anbieten. Eichen, Birken, Kiefern und Rhododendren sorgen zwischen Wäldern für Beständigkeit und Klasse (rechts im Bild zu sehen). Hügel, Hänge und Teiche verleihen den Zonen klare Konturen. Wo immer man sich aufhält – drinnen oder draußen –, fällt der Kontrast zwischen Garten und Natur ins Auge, heißt es über diese Arbeiten im Buch.