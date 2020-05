Große Ferien: Traumhäuser am Wasser

Ganz von selbst baut sich so ein Traumhaus nicht. Tatsächlich kann man sehr viel falsch machen. Selbst Superreiche wie der Verleger William Randolph Hearst oder Popstar Madonna strandeten beim privaten Hausbau schon im Chaos und in der Katastrophe.



Wie es aussehen kann, wenn es gut läuft, hat der Autor Alexander Hosch jetzt für den aktuellen Bildband „ Traumhäuser am Wasser“ recherchiert. Hosch hat moderne und klassische Beispiele aus aller Welt zusammengetragen und beweist: Egal, ob an einem Gebirgssee an einem Fluss oder am Atlantik – die Vielfalt der Bauaufgaben am Wasser ist groß und kann nur mit Sachverstand und Liebe zur Architektur gelöst werden.



Da wäre etwa das einzigartige Urlaubsdomizil von Sir David Chipperfield im spanischen Baskenland. „In meinem Haus müssen Familie, Mitarbeiter, Freunde und Kinder sein können. Beim Abendessen sitzen oft zwanzig Leute am Tisch“, so der Stararchitekt.



Ganz anders ein kleines Wochenendhaus an der kargen Felsküste Norwegens mit Rundumblick von der 35 Meter hohen Klippe. Wie ein notgelandetes Raumschiff aus einem Star-Wars-Film mutet das Atriumhaus der progressiven österreichischen Architekten Delugan und Meissl an: „Man sieht vom Wohnzimmer aus die nahe Stadt und den See“, so Roman Delugan. Ansonsten passt sich das Haus wie ein bewachsenes Ufo in die Landschaft ein.



Ob Glamour-Villen, edle Hütten, Denkgebäude oder Minimalistentempel: Der umfassende Bildband bietet für jeden Geschmack etwas, kann aber auch nur zum Träumen anregen – falls es irgendwann doch noch etwas mit dem viel besungenen Haus am See werden sollte.