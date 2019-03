Gemüsepflanzen vorziehen: Vom Samenkorn zur Ernte

Nach einigen Tagen haben sich die Pflanzen vom Vereinzeln erholt. Damit sie keinen Kälteschock erleiden, können sie an warmen Frühlingstagen auf Balkon oder Terrasse gestellt werden, am besten an einen windgeschützten Platz im Schatten. Abends müssen sie aber wieder zurück in den Wohnraum, denn Frost überstehen die empfindlichen Setzlinge nicht. Auch direkt ins Freiland gesäte Samen müssen vereinzelt werden. Auch wenn es schwer fällt, sich von Pflänzchen, die zu viel sind, zu trennen: nur so erhält man starke und gesunde Pflanzen. Jene, die zuviel sind, müssen aber nicht auf den Kompost: die frischen Triebe machen sich gut auf jedem Salat.