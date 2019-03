Gartenhäuser, mit neuem Innenleben

Viele Männer haben schon lange ihre eigenen Refugien: der Hobbykeller mit der Eisenbahn oder die Garage, wo liebevoll am Motorrad geschraubt wird. Mit den „She Sheds“ kommt ein neuer Trend aus den USA: Der Rückzugsort für Frauen, zum Entspannen, Lesen oder Kreativsein. In diesem Buch stellt die Autorin Erika Kotite 32 inspirierende Häuschen aus aller Welt vor – wir zeigen zwei davon. Das Refugium in Kalifornien mit den weit geöffneten Türen ist drei mal drei Meter groß. Der Umbau hatte zweieinhalb Monate gedauert. In dieser Zeit wurden Buntglasfenster angefertigt, Strom eingeleitet und zwei Steckdosen installiert. Nun ziert ein Kronleuchter das Hausinnere, darunter steht ein gemütliches Tagesbett. Den dekorativern Kaminsims schmücken alten Familienfotos, ein Eckschrank bietet den nötigen Stauraum. Dekoriert wurde das Häuschen, das auch als Mini-Gästezimmer dient, im Shabby-Chic-Style.