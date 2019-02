Gartengeräte richtig pflegen

Grabegabel

Die Grabegabel kommt zwar nicht jeden Tag zum Einsatz, aber darf dennoch in einer gut bestückten Gartengeräte-Ausstattung nicht fehlen. Sie wird für das Umschichten von Komposthaufen gebraucht, sie hilft beim Herausheben von Unkraut und vor allem kann sie Rasenflächen und Beete belüften, indem man die Zinken in den Boden rammt und das Werkzeug am Stiel vor- und zurückbewegt. Dann zieht man die Grabegabel wieder heraus und wiederholt das Prozedere ein paar Zentimeter weiter. Ist der Griff und der Stiel aus Holz, sollte sie auf Splitter und raue Stellen geprüft werden, damit man sich nicht verletzt.