Englische Gärten

Wo sonst als in England? Seit Jahrhunderten wird hier die Gartenkunst nach wie vor in ihrer wohl reinsten Form zelebriert. Zahlreiche Nachschlagewerke, Bild- und Sachbände haben sich diesem Thema gewidmet – kein Wunder also, dass ständig neue dazukommen. Autorin Victoria Summerley hat sich für ihr neues Werk in die englische Region Cotswolds begeben, die im Landesinneren, von Südwesten nach Nordosten, durch sechs Grafschaften verläuft. Inspiriert von der landschaftlichen Vielfalt hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die eine oder andere geheime Gartentüre in ihrem Buch zu öffnen. Die vorgestellten Projekte sind aber nicht alle ganzjährig unzugänglich. Viele von ihnen öffnen an einem Tag im Jahr für wohltätige Zwecke ihre Pforten, manche in den Sommermonaten für drei Tage in der Woche wie etwa die Gartenlandschaft "Sezincote" in Gloucester. Das Anwesen gehörte einem indischen Mogul, für die Gestaltung des Grundstücks zeichnet der große Landschaftsarchitekt des 18. Jahrhunderts, Humphry Reptons verantwortlich.