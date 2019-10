Einmal Mähen geht noch: Was im Garten noch zu tun ist

Der größte Unterschied zwischen den Pflanzen am Balkon oder auf der Terrasse zu jenen im Garten besteht darin, dass sie sich in Töpfen und nicht im Beet befinden und dadurch andere Ansprüche haben. „Viele Leute machen den Fehler, die Topfpflanzen am Balkon im Winter nicht zu gießen oder zu selten“, sagt Gartengestalter Christian Ortmann.

Ein bis zwei Mal im Monat sollte je nach Wetterlage in Hochbeeten auf einer Terrasse gegossen werden. Die Töpfe auf dem Balkon benötigen einmal die Woche Wasser, wenn es nicht regnet. Alle Pflanzen, die nicht winterfest sind, sollte man am besten nach drinnen stellen. Die anderen je nach Pflanzenart mit einem Schutzvlies bedecken oder einpacken.