Eine Austro-Chefin für die Finnen

Artek

Sehr, daschon immer an der Schnittstelle von Design, Kunst und Architektur agiert hat. Es sind unterschiedliche Disziplinen. Ein Künstler geht eine Aufgabe anders an als ein Designer. Ich habe keine Berührungsängste, aber man muss wissen, was man von wem möchte. Ich würde keinen Künstler bitten, einen komplexen Stuhl zu entwerfen.

Birgt die Firmengeschichte irgendwelche Überraschungen?

Die Werke von Ilmari Tapiovaara und die Tatsache, dass sein Domus-Stuhl in den 1950er-Jahren ein Exportschlager war.

Alvar Aalto ist das Aushängeschild des Unternehmens. Welchen Stellenwert haben solche Galionsfiguren heute?

Finnland hat viel durch ihn gewonnen, er war einer der Identifikationsfiguren nach der Unabhängigkeit. Er hat auch international viele Spuren hinterlassen. Ende September widmet ihm das Vitra Design Museum eine Ausstellung. Vor allem seine internationaler Einfluss als Architekt soll beleuchtet werden.

Ein Vergleich mit Österreich: Welchen Stellenwert hat Wohnkultur etwa in Wien?

In Finnland kennt jeder Taxifahrer Artek, hier sieht das anders aus. In Österreich findet Wohnkultur auf einer anderen Ebene statt. Sie wird weniger als Alltagskultur, sondern eher als Bedarfsdeckung wahrgenommen. In Miami wiederum ist es selbstverständlich, dass ein Inneneinrichter oder Dekorateur engagiert wird, um die Wohnung einzurichten. Der Zugang zum Experten ist ein ganz anderer. In Europa hingegen lebt der Gedanke des Erbens. In der britischen TV-Serie Downton Abbey hat es dazu eine passende Szene gegeben. Bei der Besichtigung ihres künftigen Wohnsitzes meinte Mary zu ihrem amerikanischen Verlobten: "Deine Leute kaufen Möbel, bei uns erbt man." Eine sehr interessante Aussage, die diesen Unterschied eigentlich sehr gut beschreibt.

Was nehmen Sie aus Österreich mit?

Österreich und vor allem Wien stehen für mich für eine vielschichtige Kultur. Es ist eine Art Melting Pot. Hier wurden meine Sehgewohnheiten geprägt, und was Stadt für mich bedeutet. Wien fühlt sich weltstädtisch an. Durch und mit Wien habe ich die Moderne kennengelernt.

Gibt es Parallelen zwischen den Ländern?