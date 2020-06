Dezent und kraftvoll

Zufall, Schicksal oder Fügung? Es wird wohl eine Mischung von allem sein, die dazu führte, dass dieser Entwurf letztlich in einem erfolgreichen Nachbarschaftsprojekt endete. Denn nebenan wohnt die Architektin Andrea Reichhold selbst. "Die Bauherren sind nach mir zugezogen, damals habe ich selbst noch gebaut. Als unser Objekt fertiggestellt war, sind sie an mich herangetreten, da ihnen Entwurf und Stil gefallen haben, ob ich bereit wäre die Planung ihres Hauses gemeinsam mit dem Architekturbüro Frohring-Ablinger zu übernehmen", erklärt Andrea Reichhold. Gesagt, getan.

Für den Bodenbelag im Außenbereich wählte man großformatige Betonplatten, die mithilfe eines Zusatzstoffes trotz der hellen Farbe blendfrei sind und im Sommer nicht heiß werden. Im Kontrast dazu stehen schwarze Metallsäulen auf der Terrasse sowie die pulverbeschichteten Aluminiumplatten, die an der Fassade im Untergeschoß angebracht wurden. Im Erdgeschoß befinden sich Nebenflächen wie Werkstatt, Garage und Abstellraum. Außerdem wurde hier ein offener Wohn-, Ess- und Kochbereich integriert. Die Küche jedoch lässt sich hier dank zweier raumhoher Schiebeelemente aus Milchglas je nach Belieben auf- und abschließen. In der oberen Etage wurden Eltern- und Kinderschlafzimmer mit je einem Bad untergebracht. "Zusätzlich dazu haben wir eine Dachterrasse eingeplant, die vom Bauvolumen komplett umschlossen wird und somit uneinsehbar ist. Durch Dachvorsprünge ist diese sogar teilweise überdacht", beschreibt die Architektin. Dem schlichten Farb- und Materialkonzept bleibt man auch im Innenraum treu. So wurde etwa nur heimische Eiche auf den Böden sowie bei der Verkleidung der Stiege verlegt. Die Einrichtung im Inneren passt sich dem äußeren Erscheinungsbild an und zeigt sich schlicht, dezent und modern.