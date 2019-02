Designer Thomas Feichtner: "Kreativität ist Kernelement"

KURIER: Herr Feichtner, Sie sind seit fünf Monaten Institutsleiter des Studiengangs „Industrial Design“. Wie war Ihr erstes Semester?

Thomas Feichtner: Es war sehr spannend. Zu Beginn habe ich eine beobachtende Rolle eingenommen und mich in alle Vorlesungen gesetzt. Ich war sehr positiv überrascht von der hohen Qualität der Lehre. Besonders die Vermittlung von handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten sind etabliert. Einzigartig ist, dass alle Studierenden gemeinsam in einem Atelier arbeiten. Das fördert das voneinander Lernen. Das habe ich bisher noch nie an einer Hochschule so intensiv wahrgenommen.

Was haben Sie an der Ausrichtung des Studiengangs bereits verändert und was wird noch folgen?

Ich möchte den Studiengang als souveräne Industriedesign-Ausbildung etablieren. Mutig, visionär und technisch forschend, unter den besonderen Möglichkeiten der Hochschule und dem Design-Spirit der Stadt Graz als UNESCO City of Design. Ohne Einschränkung, aber auch mit dem historisch gewachsenem Forschungsschwerpunkt Mobility Design.