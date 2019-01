Designer-Stuhl: In Falten gelegt

Die junge tschechische Designerin Lucie Koldova hat für die deutsche Freifrau Sitzmöbelmanufaktur ihren ersten Polsterstuhl entworfen, der bei der imm cologne vorgestellt wurde. Bisher hat sich die Designerin, die in Prag ein Studio hat und Art-Direktorin des tschechischen Leuchtenherstellers Brokis ist, für das Design von Leuchten einen Namen gemacht.

Der Esstisch-Stuhl „Celine“ ist inspiriert von der Mode. Charakteristisches Detail ist der Übergang von straffem zu gerafftem Material, konkret die Falten bei den Armlehnen und der glatte Rücken des Möbelstücks. Damit liegt das Design im Trend, von fest bezogenen Möbelstücken, wie sie jahrelang beliebt waren, zu mehr Raffungen, die legerer wirken.

Neben den gerafften Teilen sticht auch die kleine Lücke zwischen Sitzfläche und Rückenlehne ins Auge. Im Fokus des Designs stand der Komfort – aber auch Leichtigkeit durch die freischwebende Sitzfläche und die filigranen Stuhlbeine.

Das Möbelstück gibt es in zwei Varianten, mit niedrigen (56 Zentimeter Höhe) und mit hohen Armlehnen (69 Zentimeter Höhe). Verfügbar ist „Celine“ in Leder und Stoff sowie in verschiedenen Ausführungen und Farben. Erhältlich ab € 778,- bei das Möbel, Gumpendorfer Straße 11, 1060 Wien, www.dasmoebel.at,Tel. 01 924 38 34