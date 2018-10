Design der Woche: Ein Origami aus Holz

37 Jahre hat es gedauert, bis der Entwurf für den Sessel „607 Taliesin 1“ von Frank Lloyd Wright 1986 erstmals verwirklicht wurde. Den etwas eigenartigen Namen verdankt das Stück Wrights Anwesen „Taliesin West“ in Arizona. Damals befand sich das Studio des amerikanischen Architekten, Designers, Schriftstellers und Kunsthändlers dort. Heute ist der Sitz der Frank Lloyd Wright Foundation auf dem Anwesen zu finden.

Vom Einzelstück zur Serienproduktion

Warum der Entwurf so lange in der Schublade liegen blieb, ist nicht bekannt. An der komplizierten Biegetechnik, die in Anlehnung an die japanische Papierfaltkunst „Origami“ eingearbeitet wurde, lag es jedoch nicht. Ironischerweise ließ sich der italienische Möbelhersteller Cassina nun ebenfalls über dreißig Jahre Zeit, um 2018 eine Neuauflage des Origami aus Holz – mit kleinen Veränderungen – zu präsentieren. So ist die Rückenlehne stärker geneigt, die Polsterung dicker und damit der Sitzkomfort im wahrsten Sinne des Wortes erhöht.

Neuauflage mit limitierter Auflage

Mit dem Neuauflage des Sessels in einer breiten Farbpalette wurde auch eine limitierte Auflage mit je 50 Stück in den Nuancen „ Rosso Amaranto“ ( Bild), „Blue Notte“ und „Petrolio“ entworfen. Dabei ist nicht nur das Holz, sondern auch der Lederfellbezug in der jeweiligen Farbe bezogen. Erhältlich ab € 2928,– bei Designfunktion. www.designfunktion.at