Design aus Deuschland

Wir haben bemerkt, dass sich die Gestaltung des Arbeitsbereiches in den eigenen vier Wänden stark verändert hat. Dabei haben wir auch festgestellt, dass die meisten Lösungen ziemlich sperrig sind und große Volumen aufweisen. "Fju" ist genau das Gegenteil und es ist ein Wechselspiel von zwei Funktionen. Wird es an der Wand aufrecht positioniert, ist es nicht sofort als Schreibtisch erkennbar. Klappt man das Modell herunter, erkennt man nicht, dass es auch als Magazinhalter genutzt werden kann. Wir wollten eine Poesie im Produkt mit einer extrem hohen Funktionalität kreieren.

Wir beide sind Produktdesigner und gelernte Tischler, bis zu einem gewissen Grad haben wir sicherlich einen starken Bezug dazu. Im konkreten Fall haben wir uns dafür entschieden, weil es am ehesten ein Gefühl von Wärme ausstrahlt und sich so in einem Wohnraum am leichtesten integrieren lässt.

Was wird Ihrer Meinung nach am häufigsten unterschätzt?

Sie sind auch als Dozent an der Designakademie in Köln tätig. Welche Ratschläge geben Sie an den Nachwuchs weiter?

Natürlich entwickeln auch wir Produkte am, aber wir fertigen auch nach wie vor Prototypen aus Holz oder Papier an. Wichtig sind die Ansätze, wie man an die Lösung herangeht, darin unterscheidet sich letztlich auch die Qualität eines Produktes. Wir sind keine Forscher oder Visionäre. Unsere Entwürfe sollen keiner Mode folgen und im Idealfall auch in fünfzig Jahren noch ihre Berechtigung haben. Meine Idealvorstellung ist es, dass unsere Produkte beim nächsten Umzug nicht weggeworfen, sondern behalten werden. Es soll eine gewisse Wertigkeit ihnen gegenüberstehen.

Egal in welchem Bereich – es wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ich selbst bin schon gespannt, was in Zukunft auf uns zukommt. Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Prognosen dazu, dass irgendwann einmal jeder mithilfe des 3-D-Druckes Designer werden kann. Das halte ich für ein großes Gerücht. Denn es geht um deutlich mehr, als einen Drucker zu bedienen. Wissen, Werkzeuge, Ideen und Erfahrungen miteinander zu verbinden und so zu dosieren, dass dabei ein neuer Lösungsansatz entsteht, das ist es letztlich, worauf es ankommt.