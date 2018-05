Das möbel feiert seinen 20. Geburtstag

Die Möbel stehen im Mittelpunkt, aber die Gastronomie hielt das möbel am Leben. Um den Verkauf voranzutreiben, eröffnete Trierenberg 2006 zusätzlich ein Geschäft mit demselben Namen. „Dort können wir die Kunden in Ruhe beraten und die einzelnen Stücke auch besser präsentieren“, so der gelernte Musikpädagoge.

Trotzdem verweise er Interessenten auch ins Café, um Tische, Stühle oder Regale zu sehen und Probe zu sitzen. „Ein Regal wirkt im belebten Raum ganz anders“, meint er. Kuratiert werden die Möbelstücke entweder im Team oder von Trierenberg selbst. Der Fokus habe sich in den vergangenen 20 Jahren aber verändert. „Ich bin älter geworden und das sind auch die Designer, mit denen wir zusammenarbeiten“, sagt er. Die Möbel sollen zum einen in Europa und zum anderen nachhaltig produziert worden sein. Wichtig ist Trierenberg außerdem, den persönlichen Kontakt zu Händlern und Herstellern zu pflegen. „Manche Designer begleite ich schon seit Beginn ihrer Karriere“, sagt er stolz. Dazu zählen auch Sandra Haischberger und Werner Nussbaumer , die im das möbel ihre ersten Schritte gemacht haben. Die jahrelange Tradition, in der das möbel steht, soll am 18. Mai mit „Cocktails zu Schillingpreisen“ gefeiert werden. Auf die Besucher warten außerdem spezielle Möbelstücke aus dem Fundus von Trierenberg. „Wir werden sie gekonnt in Szene setzen“, verspricht er.